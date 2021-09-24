Над світлинами виконавиці працювала фотографиня Alique, яка живе і працює між Амстердамом та Нью-Йорком. Вона працює у жанрі портретної і fashion-фотографії, співпрацює з глянцями Vogue, Marie Claire, S Moda.

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На сторінках журналу Біллі Айліш постала в образах від Модних будинків Balnciaga, Marni, Gucci і Marc Jacobs. За макіяж відповідав Роберт Рамсі, над укладкою працював Бенджамін Мохапі,

На обкладинці глянцю Elle Біллі Айліш позувала крупним планом. Візажисти зробили природний макіяж, стилісти вклали рівно волосся та одягнули виконавицю у чорне пальто Balenciaga. На одному з кадрів співачка показала образ повністю. Білла одягнула довге стьобане пальто з об’ємними рукавами. Виріб розшитий квітами та оздоблений мереживними вставками внизу рукавів та стоячим коміром.

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Позуючи для осіннього номера, американка приміряла верхній одяг, примірявши пальто Erdem за 117 тисяч гривень. Вона також одягнула вкорочену сорочку та рукавиці, об’ємне м’яке пончо від Marni, в’язаний светр від Gucci.

Шанувальники звикли бачити Біллі Айліш в екстравагантному вбранні, тож знаменитість приміряла величезну куртку і штани від Marc Jacobs, довершивши аутфіт панамою-відром.



Біллі Айліш позує для глянцю Elle



Біллі Айліш позує для глянцю Elle



Біллі Айліш позує для глянцю Elle



Біллі Айліш позує для глянцю Elle



Біллі Айліш позує для глянцю Elle



Біллі Айліш позує для глянцю Elle