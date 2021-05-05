Одним із ведучих популярної світської події став актор Тімоті Шаламе. Актор регулярно привертає до себе увагу сміливими образами, диктуючи нові тренди в чоловічій моді.

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Компанію 25-річній зірці складуть співачка Біллі Айліш, поетеса Аманда Горман, яка виступала на інавгурації Джо Байдена і тенісистка Наомі Осака.

Тімоті Шалеме і Біллі Айліш здобули неабияку популярність в Голлівуді. Вони славляться витонченим поєднанням авангардних дизайнів костюмів та вуличного одягу, а естетика Біллі зробила її однією з найпопулярніших ікон стилю.

Горман та Осака також не залишилися осторонь та привернули до себе увагу у світі моди. Аманда Горман, яка одягнула на інавгурацію Джо Байдена аутфіт від Prada, стала першою поетесою, яка знялася на обкладинці американського Vogue. Тенісистку Наомі Осаку на початку року оголосили послом бренду Louis Vuitton.

Met Gala випереджає виставку про моду в Метрополітен-музеї, тож цьогорічна тема балу називається так само, як і виставка. У 2021 році виставка буде присвячена американській моді і називається In America: A Lexicon of Fashion ( "В Америці: лексикон моди"), а дрес-код балу звучить як American Independence, тобто "американська незалежність".

Щорічний захід, який проводить головний редактор Vogue Анна Вінтур, служить збором коштів для Інституту костюмів Метрополітен-музею. Met Gala вважається однією з найексклюзивніших подій у модному календарі. Вартість квитків складає від 35 тисяч доларів за кожного.