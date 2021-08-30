У білій сукні в горошок: Ельза Госк позує на тлі червоного кабріолета – ефектне фото

Відома шведська модель Ельза Госк нещодавно відвідала вечірку, що присвячена запуску нового косметичного бренду Darya Hope Beauty. Для вечірки у Лос-Анджелесі Ельза обрала ефектний образ.

Ельза Госк щодня ділиться з прихильниками модними образами. Ще до народження донечки, вона з бойфрендом Томом Дейлі переїхала в передмістя Лос-Анджелеса, тож стильні кадри завжди робила неподалік розкішного особняка.

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Кілька днів тому відбулася презентація нового косметичного бренду доглядової косметики Darya Hope Beauty, тож манекенниця завітала до "міста Ангелів" та показала 7-мільйонній аудиторії новий образ.

Аутфіт Ельзи Госк

Для світської події, на яку завітали колишні "ангели" білизняного бренду та інші знаменитості, Ельза обрала довгу білу сукню зі спущеними плечима від бренду Réalisation Par. Сукня в червоний горох коштує 8 тисяч гривень.

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До ніжного плаття модель підібрала кремові босоніжки на підборах із трендовими зав’язками від Christopher Esber. Взуття шведки значно дорожче за плаття. Коштує пара модних босоніжок 21 тисячу гривень.

Білявка зачесала волосся в пучок та доповнила образ білим клатчем кольору слонової кістки від Bottega Veneta. Образ шведки довершили численні прикраси. Вона одягнула на шию старовинне намисто Dior із золота та перстень з позолоченого срібла.

Красуня намалювала очі золотистими тінями, а губи – яскравою червоною помадою. Для ефектного кадру манекенниця позувала на тлі червоного кабріолета.



Красивий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму модниці



Красивий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму модниці



Красивий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму модниці