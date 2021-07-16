Список базових речей у жіночому гардеробі очолює саме біла сорочка. У багатьох випадках вона приходить на допомогу, оскільки підходить не лише для офісних образів, але й для звичайних буденних прогулянок.

Зверніть увагу Колекція-феєрверк: Valentino представив Couture осінь – зима 2021/22

Шорти влітку – незмінний елемент гардеробу, адже у них дуже зручно та комфортно в теплу пору.

Француженки носять комплект "біла сорочка + шорти" з балетками, шкіряними сандалями, ескадрильями на танкетці і лоферами. Також цього літа в моді в’єтнамки, тож стильні вироби на тонкій підошві або підборах – ідеальне комбо для спекотного дня.

Підбори та шпильки француженки носять не часто, втім в окремих випадках взуття підходить для вечірок чи побачення. Щоб образ не виглядав занадто нудним, інколи його розбавляють деталями.

Дівчата з модної столиці моди розбавляють образи улюбленими солом’яними сумками, тоненькими браслетами та підвісками. За словами стилістів, біла сорочка та шорти залишаються модним аутфітом не лише зараз, але й на кілька сезонів вперед.

До прикладу, восени ви можете зверху одягнути куртку-шкірянку, а літнє взуття замінити стильними чорними чоботами.