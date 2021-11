Бежеве пальто Michael Kors і чоботи на підборах: ефектний образ Дженніфер Лопес

Голлівудська акторка і співачка Дженніфер Лопес кілька днів тому завітала в ефектному образі на репетицію щорічної церемонії вручення премії American Music Awards. Знаменитість постала перед камерами в улюбленому верхньому вбранні бежевого відтінку.

52-річну зірку запросили виступити на сцені в театрі Microsoft у Лос-Анджелесі на одному з найбільших вечорів музичної індустрії. Дженніфер вперше виконала свою нову пісню On My Way, що стала саундтреком до фільму "Перший-ліпший".

На репетицію виконавиця прийшла не в комфортному вбранні на кшталт спортивного костюма з кросівками, а вибрала образ, який підкреслює її статус діви.

Образ Дженніфер Лопес

Дженніфер пройшлася театром Microsoft в однотонному аутфіті в м’яких бежевих відтінках. Співачка одягнула трикотажний топ у рубчик, який доповнила асиметричною спідницею з розрізом на нозі.

Ефектний образ виконавиця доповнила чорними чоботами на підборах. Зверху знаменитість одягнула двобортне пальто ретро-форми з похилими плечима від бренду Michael Kors.

Дженніфер зачесала волосся в пучок, зробила ефектний макіяж з акцентом на коричневій помаді на губах та одягнула сонцезахисні окуляри у стилі нульових. Свій look знаменитість доповнила чорною сумкою від Hermès.



Стильний образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Michael Kors