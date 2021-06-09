Бездоганна і таємнича: 10 найкращих фотосесій з Наталі Портман, які заслуговують уваги

Американська акторка Наталі Портман, зовнішність якої часто плутають з Кірою Найтлі, вже давно завоювала світ своїм талантом і красою. Сьогодні зірка кіно святкує 40-річчя.
Акторка театру й кіно не лише знімається у фільмах та постановках, а й пише сценарії, була кінорежисеркою та продюсеркою. Свої найвідоміші ролі вона зіграла у таких фільмах, як "Леон", "Близькість", "Чорний лебідь", "Зоряні війни", "V означає Вендетта" та інших.
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Попри роботу у кіно та численні кінонагороди, в тому числі 2 Золотих глобуси, 1 Оскар та 1 BAFTA, зірка ще є амбасадоркою бренду Dior, активно виступає за захист тварин та часто знімається у фешн-фотосесіях. На її рахунку декілька обкладинок журналів Vogue, Elle, Marie Claire, Porter, Harper's Bazaar та інших. Для неї часто обирають найцікавіші образи, оскільки Наталі Портман має чудову зовнішність та відмінне почуття смаку, судячи з червоних доріжок. Їй ідеально личать як футуристичні вбрання, так і зовсім домашні.
Редакція Fashion 24 пропонує переглянути кілька найкращих фотосесій Наталі, які фанати пам'ятають досі.
Сексуальна Наталі Портман для журналу Porter, 2015
Легка і ніжна Портман для Marie Claire, 2019
Наталі Портман в образі танцівниці у Vogue, 2011
Наталі Портман у стилі "ретро" для Elle, 2017
Фотосесія з Портман для Vogue Australia, 2019
Зваблива іменинниця-Портман у журналі Harper's Bazaar, 2019
"Домашня" Наталі Портман для Marie Claire, 2017
Наталі Портман у журналі Harper's Bazaar, 2015
Пристрасна Портман у фотосесії Vanity Fair, 2018
Наталі Портман у фотосесії Marie Claire, 2015