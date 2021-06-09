Акторка театру й кіно не лише знімається у фільмах та постановках, а й пише сценарії, була кінорежисеркою та продюсеркою. Свої найвідоміші ролі вона зіграла у таких фільмах, як "Леон", "Близькість", "Чорний лебідь", "Зоряні війни", "V означає Вендетта" та інших.

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Попри роботу у кіно та численні кінонагороди, в тому числі 2 Золотих глобуси, 1 Оскар та 1 BAFTA, зірка ще є амбасадоркою бренду Dior, активно виступає за захист тварин та часто знімається у фешн-фотосесіях. На її рахунку декілька обкладинок журналів Vogue, Elle, Marie Claire, Porter, Harper's Bazaar та інших. Для неї часто обирають найцікавіші образи, оскільки Наталі Портман має чудову зовнішність та відмінне почуття смаку, судячи з червоних доріжок. Їй ідеально личать як футуристичні вбрання, так і зовсім домашні.

Редакція Fashion 24 пропонує переглянути кілька найкращих фотосесій Наталі, які фанати пам'ятають досі.

Сексуальна Наталі Портман для журналу Porter, 2015

Легка і ніжна Портман для Marie Claire, 2019

Наталі Портман в образі танцівниці у Vogue, 2011

Наталі Портман у стилі "ретро" для Elle, 2017

Фотосесія з Портман для Vogue Australia, 2019

Зваблива іменинниця-Портман у журналі Harper's Bazaar, 2019

"Домашня" Наталі Портман для Marie Claire, 2017

Наталі Портман у журналі Harper's Bazaar, 2015

Пристрасна Портман у фотосесії Vanity Fair, 2018

Наталі Портман у фотосесії Marie Claire, 2015