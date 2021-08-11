Бейонсе захопила мережу розкішною обкладинкою для глянцю Harper's Bazaar: стильні кадри

Знаменита R&B-співачка Бейонсе 8 серпня запустила свою нову колекцію спільно зі спортивним брендом Adidas, а одразу після запуску Ivy Park Rodeo знялася на обкладинці глянцю Harper's Bazaar, позуючи у фотосесії в образах зі своєї колекції.

Популярна виконавиця вже понад два десятиліття знаходиться в центрі уваги, тож для багатомільйонної аудиторії стала чимось більшим, ніж поп-ікона. У свої 39 років вона може похизуватися спокусливими формами та бездоганною фотосесією, яка лише підкреслює її граційність та красу.

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Обкладинку глянцю співачка опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать майже 200 мільйонів прихильників. Для вересневого номера фотограф зробив 3 світлини, які помістили на обкладинку.

Бейонсе позувала у сітчастому боді з накидкою на плечах. Знаменитість одягнула чорні шкіряні рукавиці, а образ доповнила капелюхом та срібним кольє з масивним кулоном.

На іншій обкладинці знаменитість позувала у костюмі з власної колекції, сидячи на дереві. Стилісти випрямили волосся, а візажисти нанесли яскравий макіяж на обличчя, нафарбувавши повіки золотистими тінями, а губи – червоною помадою.

На третій обкладинці Бейонсе позувала в надзвичайно ефектному образі. Перед камерою фотографа знаменитість постала у розкішній сукні з глибоким декольте, рукави якої оздоблені бахромою-пір’ям. Низ складався зі срібної довгої спідниці, яка підкреслила форми виконавиці. Завершальною родзинкою у створенні образу стала помпезна зачіска.

Для фотосесії Бейонсе приміряла довгу сукню з клаптиків обдертих тканин, яку раніше приміряли представниці сімейства Кардашян-Дженнер – Кім та Кайлі. Вона також позувала у бежевій сукні, яку довершила денімовим корсетом з власної колекції.

На сторінках глянцю американка також з’явилася у білій футболці, золотистих штанах з бахромою та чорних туфлях на підборах.



Бейонсе знялася у фотосесії для модного глянцю / Harper's Bazaar



Бейонсе знялася у фотосесії для модного глянцю / Harper's Bazaar



Бейонсе знялася у фотосесії для модного глянцю / Harper's Bazaar



Бейонсе знялася у фотосесії для модного глянцю / Harper's Bazaar