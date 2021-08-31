У 2003 році репер Шон Кор Картер, що виступає під сценічним іменем Jay-Z відкрив мережу розкішних спортивних барів 40/40 Club. Бізнес виріс до багатомільйонної корпорації, тож подружжя відзначило 18-ту річницю з особливим розмахом.

Партнерський матеріал Створюємо затишок: 5D електрокаміни преміумкласу Opti-V з ефектом потріскування полін

На святкування до Jay-Z завітало чимало його друзів, втім королевою вечора стала його дружина – поп-діва Бейонсе. Виконавиця одягнула на важливу подію мінімалістичне коротке плаття, яке підкреслювало її фігуру. Образ довершувало рожеве пальто та яскраві туфлі в тон до пальта на високих підборах.

39-річна виконавиця накрутила волосся та зробила стильну зачіску мальвіну. Її образ доповнювали масивні сережки, безліч ланцюжків на шиї та персні з дорогоцінним камінням. На обличчі знаменитість зробила яскравий макіяж.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Бейонсе намалювала довгі чорні стрілки, а губи нафарбувала світло-рожевою помадою. Знаменитість любить епатажні наряди, тож довершила свій образ чорними сонцезахисними окулярами.

Завершальним штрихом стала сумка-кісет рожевого кольору. Увесь образ Бейонсе склала з бренду Versace. В мережі прихильники зазначили, що її аутфіт дуже схожий до образу ляльки Барбі, втім судячи зі складеного наряду, саме такий вигляд зірка хотіла мати на вечірці.



Бейосе показала розкішний образ / Фото з інстаграму співачки



Бейосе показала розкішний образ / Фото з інстаграму співачки



Бейосе показала розкішний образ / Фото з інстаграму співачки