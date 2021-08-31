У 2003 році репер Шон Кор Картер, що виступає під сценічним іменем Jay-Z відкрив мережу розкішних спортивних барів 40/40 Club. Бізнес виріс до багатомільйонної корпорації, тож подружжя відзначило 18-ту річницю з особливим розмахом.
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На святкування до Jay-Z завітало чимало його друзів, втім королевою вечора стала його дружина – поп-діва Бейонсе. Виконавиця одягнула на важливу подію мінімалістичне коротке плаття, яке підкреслювало її фігуру. Образ довершувало рожеве пальто та яскраві туфлі в тон до пальта на високих підборах.
39-річна виконавиця накрутила волосся та зробила стильну зачіску мальвіну. Її образ доповнювали масивні сережки, безліч ланцюжків на шиї та персні з дорогоцінним камінням. На обличчі знаменитість зробила яскравий макіяж.
Бейонсе намалювала довгі чорні стрілки, а губи нафарбувала світло-рожевою помадою. Знаменитість любить епатажні наряди, тож довершила свій образ чорними сонцезахисними окулярами.
Завершальним штрихом стала сумка-кісет рожевого кольору. Увесь образ Бейонсе склала з бренду Versace. В мережі прихильники зазначили, що її аутфіт дуже схожий до образу ляльки Барбі, втім судячи зі складеного наряду, саме такий вигляд зірка хотіла мати на вечірці.
Бейосе показала розкішний образ / Фото з інстаграму співачки
Бейосе показала розкішний образ / Фото з інстаграму співачки
Бейосе показала розкішний образ / Фото з інстаграму співачки