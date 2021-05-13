Бейонсе приміряла неймовірно красиву сукню з глибоким розрізом: ефектний образ

R&B-діва Бейонсе опублікувала у своєму інстаграмі бездоганну сукню чорного кольору з глибоким розрізом. 39-річна знаменитість декілька днів поспіль демонструє своїй багатомільйонній аудиторії образи, які одразу викликають у фанатів захоплення.

За роки своєї співочої кар'єри Бейонсе навчилася підбирати бездоганні образи, які підкреслюють її пишні форми, струнку талію та довгі ноги. Знаменитість любить розкішні прикраси, тож підбирає до них сукні преміум-класу від найвідоміших брендів.

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Образ Бейонсе

Для світської події артистка одягнула довгу чорну сукню з вирізом в зоні декольте. Глибокий виріз прикривав чорний ліф з мереживом. Сукню на довгий рукав з білими манжетами Бейонсе доповнила широким поясом з габаритною пряжкою, прикрашеною чорним та білим камінням.

Виріб з кишенями доповнювали золотисті ґудзики, які додавали сукні особливої розкоші. Для ефектного образу співачка одягнула чорні туфлі-човники на підборах та довершила образ чорним клатчем т прикрасами.

R&B-діва одягнула на шию масивне кольє з діамантами та об’ємні круглі сережки. Зухвалості вечірньому образу додали окуляри котяче око із мінімалістичною золотистою оправою.

Артистка розпустила своє довге волосся та залишила його прямим, а губи нафарбувала коричневою помадою.

В інстаграмі знаменитість не зробила жодної відмітки з місця свого перебування та не відзначила в дописі в честь якої події вона приміряла такий розкішний look.