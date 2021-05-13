За роки своєї співочої кар'єри Бейонсе навчилася підбирати бездоганні образи, які підкреслюють її пишні форми, струнку талію та довгі ноги. Знаменитість любить розкішні прикраси, тож підбирає до них сукні преміум-класу від найвідоміших брендів.

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Образ Бейонсе

Для світської події артистка одягнула довгу чорну сукню з вирізом в зоні декольте. Глибокий виріз прикривав чорний ліф з мереживом. Сукню на довгий рукав з білими манжетами Бейонсе доповнила широким поясом з габаритною пряжкою, прикрашеною чорним та білим камінням.

Виріб з кишенями доповнювали золотисті ґудзики, які додавали сукні особливої розкоші. Для ефектного образу співачка одягнула чорні туфлі-човники на підборах та довершила образ чорним клатчем т прикрасами.

R&B-діва одягнула на шию масивне кольє з діамантами та об’ємні круглі сережки. Зухвалості вечірньому образу додали окуляри котяче око із мінімалістичною золотистою оправою.

Артистка розпустила своє довге волосся та залишила його прямим, а губи нафарбувала коричневою помадою.

В інстаграмі знаменитість не зробила жодної відмітки з місця свого перебування та не відзначила в дописі в честь якої події вона приміряла такий розкішний look.