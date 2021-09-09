Бейонсе приміряла білу сорочку з пір'ям страуса за 68 тисяч гривень: фото чарівного образу

Знаменита співачка Бейонсе з’явилася перед своєю 200-мільйонною аудиторією в новому образі. Вона оприлюднила світлини, на яких позувала у стильному образі, що складався з модної сорочки та штанів.

Бейонсе любить вражати публіку не лише своїми вокальними даними, але й бездоганними образами. Виконавиця любить ефектні та яскраві наряди, тож знає, як за допомогою вбрання правильно себе подати.

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Збираючись на вечірку красуня приміряла вишуканий образ, який вже зібрав мільйони вподобань в інстаграмі.

Образ Бейонсе

Популярна американська співачка одягнула білосніжну сорочку розслабленого крою, рукави якої оздоблені пір’ям страуса від бренду Valentino. Такий сміливий декор став знаковою характеристикою колекції сезону весна – літо 2020. На сайті така сорочка коштує 68 тисяч гривень.

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Верхні ґудзики сорочки виконавиця розпустила та доповнила аутфіт темно-синіми штанами кльош у стилі 70-х років. Образ доповнили сріблясті босоніжки на масивних підборах та аксесуари.

Бейонсе обрала сумку у вигляді келиха з коктейлем та довершила наряд чорними сонцезахисними окулярами в білій оправі. Волосся знаменитість вклала у локони, а на обличчя нанесла улюблену яскраву червону помаду.

У такому аутфіті співачка відправилася зі своїм чоловіком Jay-Z на вечірку на білому кабріолеті.



Модний образ Бейонсе / Фото з інстаграму знаменитості



Модний образ Бейонсе / Фото з інстаграму знаменитості



Модний образ Бейонсе / Фото з інстаграму знаменитості