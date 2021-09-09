Бейонсе любить вражати публіку не лише своїми вокальними даними, але й бездоганними образами. Виконавиця любить ефектні та яскраві наряди, тож знає, як за допомогою вбрання правильно себе подати.
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Збираючись на вечірку красуня приміряла вишуканий образ, який вже зібрав мільйони вподобань в інстаграмі.
Образ Бейонсе
Популярна американська співачка одягнула білосніжну сорочку розслабленого крою, рукави якої оздоблені пір’ям страуса від бренду Valentino. Такий сміливий декор став знаковою характеристикою колекції сезону весна – літо 2020. На сайті така сорочка коштує 68 тисяч гривень.
Верхні ґудзики сорочки виконавиця розпустила та доповнила аутфіт темно-синіми штанами кльош у стилі 70-х років. Образ доповнили сріблясті босоніжки на масивних підборах та аксесуари.
Бейонсе обрала сумку у вигляді келиха з коктейлем та довершила наряд чорними сонцезахисними окулярами в білій оправі. Волосся знаменитість вклала у локони, а на обличчя нанесла улюблену яскраву червону помаду.
У такому аутфіті співачка відправилася зі своїм чоловіком Jay-Z на вечірку на білому кабріолеті.
Модний образ Бейонсе / Фото з інстаграму знаменитості
Модний образ Бейонсе / Фото з інстаграму знаменитості
Модний образ Бейонсе / Фото з інстаграму знаменитості