Бейонсе представила колекцію Adidas x Ivy Park верхи на коні: ефектні кадри

Американська виконавиця в стилі R&B Бейонсе анонсувала нову колекцію свого бренду Ivy Park та відомої спортивної марки Adidas. При створенні колекції співачка надихалася кантрі-музикою та історією американських ковбоїв. Ефектна колекція отримала назву Ivy Park Rodeo.

Знаменитість у рекламному відеоролику представила джинси, фасон яких схожий на штани учасників родео. Бейонсе пропонує їх носити з ременем та великою пряжкою, а також справжнім ковбойським капелюхом.

Партнерський матеріал Чому парові електрокаміни Dimplex – найкраща заміна біокамінів: огляд і переваги

Колекція Adidas x Ivy Park Rodeo з'явиться в інтернет-магазині 19 серпня, а вже 20 серпня буде представлена ​​в деяких магазинах по всьому світу.

У лінійку Ivy Park Rodeo увійшли одяг, взуття та аксесуари, натхненні Диким Заходом. У колекції представлені моделі з темного деніму та щільної махрової тканини, прикрашені фірмовою монограмою, а також яскравим анімалістичним принтом у фіолетовій гамі.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Образи можна доповнити Ivy Park x adidas Ultraboost і Ivy Park x Forum Mid в новому кольорі та новою моделлю Super Sleek "Chunky" з масивною тракторною підошвою.

Для рекламної зйомки знаменитість позувала у синьому костюмі з капелюхом сидячи на коні, на пікапі в топі та лосинах в коров’ячий принт та величезним ковбойським капелюхом. Окрім цього, Бейонсе приміряла джинсовий комбінезон та ефектне денімове боді.



Бейонсе в ефектних образах / Фото з інстаграму



Бейонсе в ефектних образах / Фото з інстаграму



Бейонсе в ефектних образах / Фото з інстаграму



Бейонсе в ефектних образах / Фото з інстаграму



Бейонсе в ефектних образах / Фото з інстаграму