Бейонсе і Jay Z прийшли в ефектних образах на весілля сина найбагатшої людини в світі: фото

16 жовтня у Венеції вдруге одружився син власника LVMH та найбагатшої людини в світі Бернара Арно. На весілля Олександра Арно та Жеральдін Гайо зіркова пара обрала розкішні образи.

29-річний син генерального директора LVMH Бернара Арно – Олександр та його 29-річна кохана – засновниця французького бренду аксесуарів Жеральдін Гайо D'Estrëe провели весільну церемонію вдруге.

Дивіться також Гейлі Бібер показала, як виглядає комфортна осіння куртка: модний образ

Закохані вперше одружилися у липні цього року в Парижі. Наречена віцепрезидента ювелірної компанії Tiffany & Co красувалася у вінтажній мінімалістичній сукні від американського бренду JW Anderson.



Весілля Олександра Арно та Жеральдін Гайо / Фото з інстаграму



Весілля Олександра Арно та Жеральдін Гайо / Фото з інстаграму

Подружжя запросило на весілля чимало зіркових знаменитостей, серед яких були Бейонсе і Jay Z, Фаррелл Вільямс, репер Каньє Вест, тенісист Роджер Федерер та інші.

У Венеції перед гостями Бейонсе з’явилася у чорному класичному пальто від бренду Dolce & Gabbana. Знаменитість розпустила волосся та випрямила чубчик. Виконавиця приміряла голубі босоніжки та блискучий мінодьєр від бренду Marzook. Її аутфіт доповнювали масивні сережки, коштовне кольє та персні з дорогоцінними каменями.

Jay Z одягнув на весілля білу сорочку з краваткою та чорний костюм. Його аутфіт доповнювали сонцезахисні окуляри.



Бейонсе і Jay Z на весіллі спадкоємця конгломерату LVMH / Фото з інстаграму

Згодом в інстаграмі співачки з’явилися кадри у розкішних образах, які вони, ймовірно, приміряли на вечір. На водному таксі у Венеції Бейонсе позувала перед камерою у довгій голубій сукні з глибоким розрізом на нозі та у білих босоніжках.

Її look доповнювала улюблена зачіска – мальвіна, фактурна сумка та чорне пальто. Музикант Jay Z зняв сорочку та замінив її класичною базовою футболкою білого кольору.



Бейонсе і Jay Z на весіллі спадкоємця конгломерату LVMH / Фото з інстаграму



Бейонсе і Jay Z на весіллі спадкоємця конгломерату LVMH / Фото з інстаграму