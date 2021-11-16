Best Fashion Awards 2021: названо найкращих дизайнерів України
Джерело:24 канал
В "Українському домі" відбулася церемонія вручення нагород у сфері моди Best Fashion Awards. Одна з найочікуваніших світських подій минулого року відбулася онлайн, втім вже цього року під одним дахом зібралися українські дизайнери, інфлюенсери та світські особи.
У 2021 році переможців визначали у 10 номінаціях, чотири з яких нові. Впродовж року 25 експертів серед яких модні журналісти, критики, баєри та лідери думок обирали найкращих дизайнерів.
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Звання "Найкращого чоловічого дизайнера" завоював Антон Шнайдер, а "Найкращою жіночою дизайнеркою" стала Катя Сільченко. Відкриттям року стала Юлія Пеліпас, яка заснувала власну марку Bettter.
У Києві назвали переможців церемонії Best Fashion Awards 2021 / Фото з Vogue
У Києві назвали переможців церемонії Best Fashion Awards 2021 / Фото з Vogue
Найкращою дизайнеркою аксесуарів стала Валерія Гузема. Проривом року став Руслан Багінський.
У Києві назвали переможців церемонії Best Fashion Awards 2021 / Фото з Vogue
Премію за соціальну відповідальність отримав Іван Фролов, а премія за підтримку молодих дизайнерів дісталася Лілії Літковській. Український бренд "FINCH" дизайнерів Катерини Бякової та Максима Голуба назвали інноваційним у моді.
У Києві назвали переможців церемонії Best Fashion Awards 2021 / Фото з Vogue
На світську подію завітала Поліна Неня, телеведуча Кароліна Ашіон, модель Наталія Гоцій, дизайнер Андре Тан, інфлюенсерки Аліна Френдій, Маргарита Мурадова та Діана Глостер.До теми. Всі фото з церемонії вручення нагород Best Fashion Awards 2021 – дивіться за посиланням.