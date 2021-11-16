Best Fashion Awards 2021: названо найкращих дизайнерів України

18:23

В "Українському домі" відбулася церемонія вручення нагород у сфері моди Best Fashion Awards. Одна з найочікуваніших світських подій минулого року відбулася онлайн, втім вже цього року під одним дахом зібралися українські дизайнери, інфлюенсери та світські особи.