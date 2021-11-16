У 2021 році переможців визначали у 10 номінаціях, чотири з яких нові. Впродовж року 25 експертів серед яких модні журналісти, критики, баєри та лідери думок обирали найкращих дизайнерів.

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Звання "Найкращого чоловічого дизайнера" завоював Антон Шнайдер, а "Найкращою жіночою дизайнеркою" стала Катя Сільченко. Відкриттям року стала Юлія Пеліпас, яка заснувала власну марку Bettter.



У Києві назвали переможців церемонії Best Fashion Awards 2021 / Фото з Vogue



У Києві назвали переможців церемонії Best Fashion Awards 2021 / Фото з Vogue

Найкращою дизайнеркою аксесуарів стала Валерія Гузема. Проривом року став Руслан Багінський.



У Києві назвали переможців церемонії Best Fashion Awards 2021 / Фото з Vogue

Премію за соціальну відповідальність отримав Іван Фролов, а премія за підтримку молодих дизайнерів дісталася Лілії Літковській. Український бренд "FINCH" дизайнерів Катерини Бякової та Максима Голуба назвали інноваційним у моді.



У Києві назвали переможців церемонії Best Fashion Awards 2021 / Фото з Vogue

На світську подію завітала Поліна Неня, телеведуча Кароліна Ашіон, модель Наталія Гоцій, дизайнер Андре Тан, інфлюенсерки Аліна Френдій, Маргарита Мурадова та Діана Глостер.

До теми. Всі фото з церемонії вручення нагород Best Fashion Awards 2021 – дивіться за посиланням.