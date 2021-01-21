Через карантин ювілейна премія не проходила у розкішному Fairmont Grand Hotel Kyiv. Засновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week та засновниця премії Best Fashion Awards Ірина Данилевська зібрала всіх номінантів у зумі та в онлайн-форматі повідомила імена переможців, пише 24 канал. Цікаво Ікони стилю: 6 стильних streetstyle-зірок, на яких варто підписатися в інстаграмі 28 експертів впродовж року обирали найкращих дизайнерів та вітчизняні бренди. BFA 2020 вручили у 6 офіційних номінаціях, визначаючи кращих дизайнерів жіночого та чоловічого одягу, аксесуарів, відкриття року, дизайнера, який здійснив найграндіозніший прорив за рік, найкращу фешн-постановку, а також назвали кращого дизайнера, який дотримувався філософії SUSTAINABLE fashion. Цього року же вдруге під час церемонії Best Fashion Awards 2020 вручили нагороду в спеціальній номінації Cruelty-free fashion від гуманістичного руху UAnimals. Цією нагородою організатори в партнерстві зі світовим Fur Free Alliance відмічають етичний бренд, який створює колекції "з чогось", а не "з когось". Best Fashion Awards 2020: список переможців Найкращий дизайнер жіночого одягу – BOBKOVA (Христина Бобкова) Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Кристина Бобкова (@kristina_bobkova) Найкращий дизайнер чоловічого одягу – KSENIASCHNAIDER (Ксенія і Антон Шнайдери) Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений KSENIASCHNAIDER (@kseniaschnaider) Найкращий дизайнер аксесуарів – RUSLAN BAGINSKIY (Руслан Багінський) Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений RUSLAN (@ruslanbaginskiy) Відкриття року – GUNIA PROJECT (Наталя Каменська, Марія Гаврилюк) Прорив року – FROLOV (Іван Фролов) Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ivan Frolov (@ivfrolov) Найкраща фешн-постановка – LAKE Studio (Олеся Кононова, Анастасія Рябоконь) Sustainable fashion – LITKOVSKAYA (Ліля Літковська) Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Lilia Litkovskaya (@li_litkovskaya) Cruelty-free fashion – DevoHome (Оксана Дево)