Через карантин ювілейна премія не проходила у розкішному Fairmont Grand Hotel Kyiv. Засновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week та засновниця премії Best Fashion Awards Ірина Данилевська зібрала всіх номінантів у зумі та в онлайн-форматі повідомила імена переможців, пише 24 канал.

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28 експертів впродовж року обирали найкращих дизайнерів та вітчизняні бренди. BFA 2020 вручили у 6 офіційних номінаціях, визначаючи кращих дизайнерів жіночого та чоловічого одягу, аксесуарів, відкриття року, дизайнера, який здійснив найграндіозніший прорив за рік, найкращу фешн-постановку, а також назвали кращого дизайнера, який дотримувався філософії SUSTAINABLE fashion.

Цього року же вдруге під час церемонії Best Fashion Awards 2020 вручили нагороду в спеціальній номінації Cruelty-free fashion від гуманістичного руху UAnimals. Цією нагородою організатори в партнерстві зі світовим Fur Free Alliance відмічають етичний бренд, який створює колекції "з чогось", а не "з когось".