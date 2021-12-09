У листопаді Емілі видала книжку "My Body", тому у молодої матусі побільшало виходів. ЇЇ запрошують на ранкові та вечірні шоу, на радіо та в бібліотеки. Перед камерами папараці модель з’являється у стильних аутфітах, а її головною фішкою стали чоботи на підборах.

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У своєму модному арсеналі Емілі має молочні чоботи на підборах, якими доповнює білу водолазку та кремову спідницю плісе.



Улюблені чоботи Емілі Ратажковскі / Фото з Getty Images

Іншу водолазку на трендовому замочку манекенниця доповнила шкіряною мініспідницею червоного кольору та довершила чорними чоботами на підборах до колін.



Улюблені чоботи Емілі Ратажковскі / Фото з Getty Images

Таке взуття Ратажковскі обрала під час прогулянки у подовженому жакеті кольору фуксії, а також тоді, коли приміряла велику панаму в леопардовий принт.



Улюблені чоботи Емілі Ратажковскі / Фото з Getty Images



Улюблені чоботи Емілі Ратажковскі / Фото з Getty Images

Емілі добре знається на стилістичних прийомах, тож свій ефектний вихід у хутряній панамі та зебровому пальті вона доповнила яскравими червоними чоботами із замші.



Улюблені чоботи Емілі Ратажковскі / Фото з Getty Images

Серед ще одних улюблених чобіт моделі – у зміїний принт. Знаменитість зуміла вдало поєднати з ними коричневу панаму та шкіряний пуховик.



Улюблені чоботи Емілі Ратажковскі / Фото з інстаграму