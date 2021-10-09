Беллі Хадід – 25: найкращі образи супермоделі, яка підкорила всі подіуми світу

Белла Хадід – сучасна супермоделі зі світовим іменем. За нею слідкують 46 мільйонів прихильників у соціальних мережах, а кожен її вихід – під прицілом фотокамер. 9 жовтня манекенниця святкує 25-річчя, тож Fashion 24 згадує її найяскравіші образи.

У 2019 році американську модель Беллу Хадід назвали найкрасивішою жінкою планети. Згідно з розрахунками британського пластичного хірурга Джуліана Де Сільви, її риси обличчя близькі до ідеалу – 94,35% досконалості.

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Белла Хадід під час Тижнів моди бере активну участь в показах у Нью-Йорку, Мілані та Парижі. Знаменитість запрошують дефілювати у вбранні з нової колекції найвідоміші бренди, серед яких Versace, Burberry, Dior, Dries Van Noten, Balmain, Balenciaga та багато інших.

Фірмовий стиль знаменитості натхненний естетикою рейвів 1990-х і епохою гламурних 2000-х. Белла обожнює вузькі чорні сонцезахисні окуляри, що відсилають до фільму "Матриця" та мінімалістичні сумки багети.

Манекенниця вміє чудово поєднувати класичні костюми зі спортивними елементами гардероба та обожнює об’ємні куртки чоловічого крою. У її гардеробі часто переважають шкіряні жакети, штани та плаші чорного та коричневого кольору, а також прямі джинси із завищеною талією. Модель навмисне змішує непоєднувані речі і це у неї виходить незрівнянно.

Основа міського гардероба топ-моделі - це наряди приглушеної колірної гами, розбавлені яскравими акцентами та додатки, які любить Белла Хадід. Fashion 24 пропонує пригадати найкращі виходи супермоделі за останні кілька місяців.



Белла Хадід захопила новим образом / Legion Media



Белла Хадід показала стильний образ / Legion Media



Белла Хадід у кутюрній сукні від Jean Paul Gaultier / Фото з інстаграму Just Jared



Вибуховий образ Белли Хадід / Фото з інстаграму Just Jared



Стильний вихід Белли Хадід у чоботах зі шкошеними підборами / Фото з Getty Images



Белла Хадід обирає на прогулянку стильний костюм у клітинку / Фото з Getty Images

