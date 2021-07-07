Якщо старша сестра Белли Джіджі Хадід роздумує над завершенням модельної кар’єри, то вона завзято штурмує всі подіуми. Супермодель запрошують дефілювати найвідоміші бренди та кличуть на відкриття знаменитого Каннського кінофестивалю.

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Чарівна гостя з’явилася на червоній доріжці у вантажному кутюрному платті від Jean Paul Gaultier. Виріб складається з чорного переплетеного шифонового бра, обтислої сукні білого кольору та довгого шлейфа-хвоста. Цю сукню у 2002 році представляла на подіумі супермодель Наомі Кемпбелл.

На урочисте відкриття 74-го кінофестивалю Белла Хадід вирішила з’явитися перед камерою у зачісці, що була популярною на початку 2000-х. Таким чином модель вирішила передати дух часу вінтажної сукні.

Образ американська модель довершила прикрасами Chopard. Вона одягнула масивні сережки та декілька перснів. Візажисти зробили знаменитості її улюблений макіяж: очі намалювали золотистими тінями, підкресливши погляд чорним олівцем, а губи нафарбували коричневою помадою.

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