Белла Хадід знялася для іспанського Vogue: вишуканий образ

Відома модель Белла Хадід з’явилася на обкладинці іспанського глянцю Vogue. Як і її сестра Джіджі, 24-річна Белла позувала для березневого номера.

Для обкладинки глянцю Белла позувала у вбранні Prada.

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Стилісти одягнули Хадід у чорно-біле об’ємне пальто, чорну трендову водолазку з вирізами, яку активно одягає Дуа Ліпа та світло-жовті туфлі та низьких підборах. В руках Белла тримала лаконічну ніжно-рожеву сумку відомого бренду.

Одна з найуспішніших моделей сучасності постала перед прихильниками у досить незвичному для себе образі. Стиліст Евані Фраусто вклав волосся Белли у масивні локони, зібрані доверху.

У своєму інстаграмі Белла щиро подякувала всім за неймовірну зйомку та ті емоції, які їй подарували стилісти, візажисти та фотограф. Знаменитість зазначила, що з нетерпінням чекає того моменту, коли зможе показати всю фотосесію.

Схоже, що світ модної індустрії потрохи повертається на свої місця, і Белла вже більше не матиме ніяких онлайн-зйомок для глянців. Відома модель скучила за своєю роботою, тож готова повернутися до свого інтенсивного графіка та знову підкорювати світ.

Додамо, що нещодавно Белла Хадід і Кендалл Дженнер стали головними героїнями рекламної кампанії Givenchy. У новій фотосесії моделі показали, на які тренди весни 2021 варто звернути увагу.