Белла Хадід вразила виходом у чоботах зі скошеними підборами: фото образу

24-річна модель Белла Хадід прогулялася Нью-Йорком у досить неординарному вбранні. Знаменита манекенниця одягнула вкорочену сорочку, спідницю міді та чорні чоботи зі скошеними підборами.

Щодня увагу фотографів вуличної моди привертає модель Белла Хадід, яка зараз перебуває у Нью-Йорку. 21 вересня розпочинається Milan Fashion Week, тож, ймовірно, наступні стрітстайл-кадри ми побачимо зі столиці моди.

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Образ Белли Хадід

Під час свого чергового виходу Белла зробила ставку на колір та фактурність. Вона вдало поєднала білий, чорний та рожевий колір. Знаменита манекенниця одягнула класичну чорну майку, а зверху приміряла білу вкорочену сорочку з об’ємними рукавами.

Доповненням образу стала біла спідниця у рожевий візерунок з чорною шляркою внизу. Головна роль в образі дісталася чорним чоботам до колін з квадратним носком та скошеними підборами. Незвичний акцент в гардеробі – відмінний приклад того, як зробити наряд помітнішим.

Аутфіт знаменита американка довершила срібним ланцюжком з масивним кулоном, сережками з рубінами та перснями. Яскравою деталлю в образі була мінімалістична рожева шпилька.

Образ однієї з найкрасивіших моделей світу, як завжди, доповнювали сонцезахисні коричневі окуляри. Також Белла обрала мініатюрну сумку на плече, яку майже не помітно під рукавом сорочки.



Новий вихід Белли Хадід / Фото з Getty Images



Новий вихід Белли Хадід і Дуа Ліпи / Фото з Getty Images