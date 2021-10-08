Белла Хадід провела на сімейному ранчо фотосесію у різноманітних образах: стильні кадри

Американська супермодель поділилася з прихильниками в мережі серією кадрів, які вона зробила на домашньому ранчо у Пенсильванії. Зірка взяла участь у рекламній фотосесії, втім вирішила поділитися кадрами з бекстейджу зі своєю багатомільйонною аудиторією.

Белла Хадід часто влаштовує фотосесії для глянців та брендів у себе вдома. Знаменитість любить проводити час вдома в оточенні безкраїх полів, улюблених коней та кошлатих буйволів.

Зверніть увагу Крістен Стюарт прийшла на прем’єру "Спенсер" у сріблястій сукні з блискітками від Chanel: фото

Манекенниця зробила чергову фотосесію на природі, позуючи перед фотокамерами в стаді сіна, на траві та в конюшні. Раніше у власному помешканні Белла знімалася для глянцю Vogue, а також в рекламі бренду Jacquemus і Michael Kors.

Образи Белли Хадід

Супермодель позувала на сіні в обіймах козенят, які живуть на домашній фермі. Вона приміряла в’язаний червоний кардеган та короткі шорти-труси бренду Blumarine. Стилісти зробили Беллі чорну гривку та високий хвіст вгорі з білими пасмами волосся. Образ довершило біле взуття на масивній чорній платформі від Marc Jacobs.



Фотосесія Белли Хадід на сімейному ранчо / Фото з інстаграму



Фотосесія Белли Хадід на сімейному ранчо / Фото з інстаграму



Фотосесія Белли Хадід на сімейному ранчо / Фото з інстаграму

Для зйомок на кінській фермі Белла одягнула жовту сукню, такого ж кольору топ з довгими рукавами, синю спідницю та чоботи від Bottega Veneta.



Фотосесія Белли Хадід на сімейному ранчо / Фото з інстаграму



Фотосесія Белли Хадід на сімейному ранчо / Фото з інстаграму

Белла також приміряла джинсові бермуди від Dries Van Noten, бежевий ліф оздоблений камінням та головний убір з бахромою, прикрашеною камінцями.



Фотосесія Белли Хадід на сімейному ранчо / Фото з інстаграму

Супермодель позувала перед камерою зі своїм конем у джинсовому топі та довгій об’ємній спідниці, а для зйомок на траві приміряла чорну коротку сукню на довгий рукав з поясом, прикрашеним кульбабами.



Фотосесія Белли Хадід на сімейному ранчо / Фото з інстаграму



Фотосесія Белли Хадід на сімейному ранчо / Фото з інстаграму