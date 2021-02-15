Белла Хадід прогулялася у пуховику Prada та рожевому шарфі: бездоганний образ

24-річна модель Белла Хадід прогулялася Нью-Йорком у стильному зимовому вбранні. Знаменита манекенниця обрала для холодної пори року довгий чорний пуховик в парі з яскравим шарфом.

Белла під час чергового виходу зробила ставку на класику. Вона одягнула прямі сині джинси з чорною водолазкою. Ця комбінація завжди є актуальною і безпрограшною.

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Головна роль в образі дісталася чорному пуховику довжини міді від знаменитого бренду Prada. Його Белла розбавила насиченим яскравим шарфом та обв’язала таким чином, щоб не одягати маску. Чорний пуховик та яскравий елемент гардеробу – чудовий приклад, як розбавити образ та зробити його помітнішим.

З-під шарфа виднілося кольорове намисто, яке зараз особливо актуальне серед аксесуарів. Белла зачесала волосся в хвіст та прикрасила його ультратрендовою білою гумкою. Манекенниця не одягала рукавиць, тож можна було помітити декілька масивних позолочених кілець на її пальцях.

Аутфіт однієї з найкрасивіших моделей світу доповнили сонцезахисні окуляри у вінтажному стилі та чорні кеди Dior з білою підошвою та шнурівками.



Белла Хадід прогулялася у стильному образі / Legion Media



Белла Хадід прогулялася у стильному образі / Legion Media