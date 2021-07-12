Каннський кінофестиваль у самому розпалі. 11 липня відбувся показ стрічки італійського режиссера Нанні Моретті "Три поверхи" (Tre piani). Світова прем’єра цього фільму відбудеться 23 вересня, втім гості кіноподії вже встигли насолодитися переглядом та оцінити її трохи швидше.

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На перегляд стрічки Белла Хадід прийшла у відвертій сукні, яка захопила всю увагу присутніх. У чорному платті супермодель стала головною зіркою червоної доріжки.

Перед фотографами знаменитість позувала у довгій чорній сукні-футлярі від французького бренду Schiaparelli. Цей виріб Белла одягнула однією з перших, адже плаття лише нещодавно представили на показі осінь – зима 2021/2022. Цю сукню тиждень тому в рамках Тижня моди показав креативний директор модного дому Даніель Роззбері.

Глибоке декольте повністю оголило груди супермоделі. Белла вдало прикрила виріб масивним золотим кольє у вигляді бронхів. На перший погляд, прикраса нагадує корали, або перевернуте вниз кроно дерева, втім задум полягав у іншому.

Творці цього кольє вирішили створити його у вигляді золотих бронхів, присвятивши виріб боротьбі з пандемією COVID-19.

Образ Белли Хадід доповнила стильна зачіска у стилі 2000-х, лаконічні чорні босоніжки та вечірній макіяж в коричневих тонах. Свій аутфіт знаменитість довершила масивним перстнем та сережками з рубінами, які вдало довершили її ефектний вихід.



Вибуховий образ Белли Хадід / Фото з інстаграму Just Jared



Вибуховий образ Белли Хадід / Фото з інстаграму Just Jared