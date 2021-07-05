Американсько-палестинська модель вийшла на подіум представляти колекцію свого друга Вірджина Абло. Модельєр вже не вперше запрошує Беллу дефілювати у його вбранні.

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Off-White після довгої сплячки в період пандемії заявили шанувальникам бренду нові правила. Тепер нова колекція буде показуватися за декілька тижнів до початку сезону, оскільки на їхню думку демонструвати осінній та зимовий одяг на початку весни – моветон.

Окрім цього, представлений одяг можна купити одразу після показу, а не чекати пошиву за пів року. Особливу увагу бренд зосередив на кольорі електрик, який представила Белла Хадід. У насичений синій пофарбовані лаконічні велюрові сукні, аксесуари та светри, палітру розбавляють оранжевий та сірий.

Супермодель захопила глядачів шоу та фанатів розкішними образами у сукнях різної довжини. Белла приміряла мінісукню насиченого синього кольору без бретельок, поєднавши з лакованими чоботами на підборах з гострим носком. Стилісти довершили образ манекенниці золотим ланцюжком на шиї та масивними сережками.



Розкішний образ Белли Хадід / Фото з інстаграму Jast Jared

Другий раз Белла вийшла на подіум в не менш яскравому образі. Дівчина приміряла довгу сукню максі довжини в тому ж електричному відтінку.



Розкішний образ Белли Хадід / Фото з інстаграму Jast Jared