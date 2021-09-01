Белла Хадід показує, які чорні джинси будуть в моді восени: ефектні образи

Відома американська модель Белла Хадід постійно бере участь у рекламних зйомках та фотосесіях. Знаменитість співпрацює з багатьма відомими брендами та є обличчям всесвітньо відомих марок. В інстаграмі Белла показала результат своєї праці та похизувалася перед фанатами новими знімками.

Белла Хадід долучилася до рекламної зйомки італійського бренду Miss Sixty. Манекенниця приміряла стильні джинси чорного кольору, які поєднала з боді та романтичною блузою.

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Найчастіше Белла з’являється в об’єктивах стрітстайл-фотографів у джинсах. Вона обожнює денім, тож поєднує його з топами, водолазками, светрами та жакетами. Користувачі навіть називають модель королевою деніму, оскільки лише вона може носити їх з особливим шиком.

Модель приміряла чорне обтисле боді з вирізами на талії, поєднавши з чорними джинсами на зав’язках. Такий ефектний образ Белла доповнила чорними кросівками.



Стильна зйомка Белли Хадід / Фото з інстаграму моделі

На іншому кадрі знаменитість постала у короткій блузі-топі в горошок на довгий рукав. Аутфіт зірки доповнили обтислі джинси на високій посадці, які повністю прикрили живіт. До такого романтичного наряду стилісти підібрали білі в’єтнамки на підборах та довершили образ чорною пухнастою сумкою.

Перед камерою фотографа американська знаменитість позувала з розпущеним випрямленим волоссям та ніжним макіяжем. Її погляд підкреслювали чорні стрілки, а губи – світло-коричнева помада.



Стильна зйомка Белли Хадід / Фото з інстаграму моделі