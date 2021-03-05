Як носити штанний костюм весною: Белла Хадід показує безпрограшне комбо

24-річна американська модель Белла Хадід продовжує потрапляти в об’єктиви папараці та захоплювати фанатів стильними образами.

На Тижнях моди першочергову роль відіграють не лише покази нових колекцій, але й гості, які прибувають на події та стрітстайл-зірки. До прикладу, особливу увагу фотографів вуличної моди привертає модель Белла Хадід, яка зараз перебуває в Парижі.

Читайте також Масивні наплечники у жакетах – тренд весни, який демонструє модниця Леоні Ганне: фото

Знаменитість захопила шанувальників новим образом, головний акцент якого поставлений на штанний костюм. Такий костюм є не лише необхідністю в гардеробі кожної модниці, але й трендом. Саме такий виріб, який одягнула Белла буде популярним цієї весни – з жакетом, ніби з чоловічого плеча та широкими штанами.

Коричневий піджак у білу смужку Белла Хадід поєднала з голубою кроп-водолазкою у горизонтальні смужки, яка чудово зіграла на контрасті з вертикальними лініями. Окрім цього, така водолазка оголила прес моделі.

Модель доповнила образ вона простими коричневими кедами і своїми улюбленими сонцезахисними окулярами у вузькій округлій оправі синього кольору.

Образ манекенниці завершила мініатюрна сумка Louis Vuitton, сережки-кільця, коричнева маска та укладка з ефектом вологого волосся.



Белла Хадід захопила новим образом / Legion Media



Белла Хадід захопила новим образом / Legion Media