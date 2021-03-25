24-річна модель Белла Хадід потішила прихильників новими кадрами. Знаменитість опублікувала серію кадрів, на яких постала в ефектному образі, що складався з сорочки, штанів та її нової сумки.

Манекенниця вирішила присвятити свій час сім’ї та відправилася на ранчо Нью-Гоуп, що в штаті Пенсильванія. Саме тут Белла насолоджується спокоєм та заміським життям.

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За інстаграм-знаменитістю стежить в мережі майже 40 мільйонів користувачів, тож кожен її образ стає натхненням, а аксесуари, які вона демонструє, хоче придбати багато модниць.

Образ Белли Хадід

Модель одягнула шкіряні штани низької посадки відтінку карамелі, прикрашені ременем з масивною пряжкою. Образ доповнила зваблива вкорочена сорочку білого кольору з дрібним голубим принтом. Сорочка має спереду лише один ґудзик, дозволивши Беллі продемонструвати свою струнку талію.

Look Белли Хадід доповнив трендовий чокер з маленьких перлинок, білі сережки, годинник та декілька браслетів. Основною родзинкою її аутфіту стала сумка-багет молочного кольору Bradshaw від бренду Michael Kors.

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Сумка-багет не втрачає своєї актуальності, а навпаки – стає ще популярнішою. Такою сумкою можна завершувати свій образ нею не лише в парі з костюмами та платтями, але й влучно комбінувати з кросівками, кедами, оверсайзними-світшотами та ультрамодними широкими джинсами чи штанами.