Белла Хадід показала свою першу обкладинку для глянцю: чарівні кадри

24-річна супермодель Белла Хадід представила широкій аудиторії свою першу обкладинку для глянцю. У 2016 році манекенниця позувала для турецького видання Vogue.

Американка Белла Хадід може похизуватися чималим доробком у fashion-індустрії. На її рахунку десятки обкладинок глянців, модних показів та сотні фотосесій для рекламних кампаній.

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Завдяки своїй зірковій мамі Йоланді Хадід юна Белла почала підкорювати Нью-Йорк у 2014 році. У тому ж році модне агентство IMG Models запропонувало дівчині перший контракт. На той час Беллі було 18 років. У 2015 році модель була нагороджена премією авторитетного порталу Models.com "Зоряний прорив".

2016 рік став для Белли Хадід доволі продуктивним. У 20-річному віці вона взяла участь в показі Chanel та стала обличчям таких знаменитих брендів, як Dior, Nike, Calvin Klein і Moschino.

Ще одним досягненням для Белли стало підписання контракту з компанією спідньої білизни Victoria's Secret. Белла взяла участь у фотосесіях та стала так званим ангелом. Цей статус дозволив їй з'явитися на паризькому показі Victoria's Secret show з витонченими крилами за спиною.

Такий плідний прорив увінчався першою появою Белли Хадід на обкладинці турецького глянцю Vogue. Дівчина позувала у білосніжному топі з опущеними рукавами та тонкими бретелями, а її аутфіт доповнила фактурна спідниця до колін з вирізами.

Стилісти зробили моделі зачіску у стилі 80-х та довершили образ численними коштовними прикрасами та ніжним макіяжем. Белла красувалася у платинових довгих сережках, подвійному кольє, масивних перснях та браслетах.

Візажисти зробили виразний погляд завдяки нанесенню на повіки коричневих тіней та чорного лайнера, яким зробили стрілки. Губи нафарбували ніжно-рожевою помадою.

"Моя перша обкладинка Vogue за всю історію, зроблена 5 років тому. Я позую у вбранні Ріккардо Тіші. Вдячна собі за те, що досі працюю у цій сфері та роблю свою роботу. Дякую усім, хто підтримав мене, я вас дуже люблю", – написала Белла Хадід.

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