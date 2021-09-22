Белла Хадід одягнула на прогулянку стильний костюм в клітинку: модний вихід

24-річна знаменита на увесь світ модель Белла Хадід продовжує потрапляти в об’єктиви папараці. Під час останнього виходу американка захопила прихильників цікавим образом.

Супермодель Белла Хадід кожного разу привертає особливу увагу фотографів вуличної моди. Знаменитість продемонструвала на собі стильний аутфіт, акцент якого поставлений на штанний костюм в клітинку. Цей принт є популярним восени, тож манекенниця показала, як вдало його застосувати.

Партнерський матеріал Настінний електрокамін з обігрівом і звуком: огляд дизайнерських камінів Electrolux EFP/W 2000S

Образ Белли Хадід

Модель одягнула білий топ з овальним вирізом на грудях. Зверху вона одягнула жакет з акцентними плечими та зжатими рукавами. Образ доповнили костюмні штани в клітинку з чорними вставками з боків.

Образ Белла доповнила чорною стьобаною сумкою на плечі, улюбленими вузькими сонцезахисними окулярами та ланцюжком на шиї з білих перлин. Довершили аутфіт чорні черевики з квадратним носком.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Не обійшлося і без зачіски, яку так часто робить манекенниця. Вона залакувала та зачесала волосся у стилі 90-х років. Белла Хадід дуже любить цей період, тож часто додає до своїх образів знакові прикмети того часу.



Актуальний образ Белли Хадід / Фото з Getty Images



Актуальний образ Белли Хадід / Фото з Getty Images