Супермодель Белла Хадід кожного разу привертає особливу увагу фотографів вуличної моди. Знаменитість продемонструвала на собі стильний аутфіт, акцент якого поставлений на штанний костюм в клітинку. Цей принт є популярним восени, тож манекенниця показала, як вдало його застосувати.

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Образ Белли Хадід

Модель одягнула білий топ з овальним вирізом на грудях. Зверху вона одягнула жакет з акцентними плечими та зжатими рукавами. Образ доповнили костюмні штани в клітинку з чорними вставками з боків.

Образ Белла доповнила чорною стьобаною сумкою на плечі, улюбленими вузькими сонцезахисними окулярами та ланцюжком на шиї з білих перлин. Довершили аутфіт чорні черевики з квадратним носком.

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Не обійшлося і без зачіски, яку так часто робить манекенниця. Вона залакувала та зачесала волосся у стилі 90-х років. Белла Хадід дуже любить цей період, тож часто додає до своїх образів знакові прикмети того часу.



Актуальний образ Белли Хадід / Фото з Getty Images



Актуальний образ Белли Хадід / Фото з Getty Images