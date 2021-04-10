Сестри на прогулянці: Белла і Джіджі Хадід показали бездоганні образи

Молода матуся Джіджі Хадід вирушила на прогулянку Нью-Йорком зі своєю донечкою та сестрою Беллою. Сестри гуляли містом, а потім відправилися на показ Michael Kors.

Стрітстайл-фотографи часто фотографують Джіджі за прогулянками. Свою донечку популярна модель досі нікому не показує, однак регулярно з’являється перед спалахами фотокамер з дитячим візочком.

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Образи сестер Хадід

Моделі привернули увагу фотографів своїми образами. 25-річна манекенниця Джіджі Хадід з’явилася перед камерами в літньому образі. Вона одягнула еластичні короткі лосини бежевого кольору та чорну майку. Зверху вона накинула худі, а образ доповнила білими кросівками на масивній підошві.

Молода матуся зав’язала волосся в гульку чорною гумкою, одягнула золотистий ланцюжок на шию та завершила спортивний аутфіт сонцезахисними окулярами.

Белла обрала на прогулянку багатошаровий образ. Модель одягнула білу футболку, блакитну сорочку та шкіряну коричневу жилетку та білі кросівки Adidas.

Доповнила манекенниця стильний аутфіт чорними джинсами, золотистими сережками та чорною сумкою багетом. Знаменитість розпустила волосся, одягнула сонцезахисні окуляри та чорну маску.



Белла та Джіджі Хадід вирушили на прогулянку / Getty Images



Белла та Джіджі Хадід вирушили на прогулянку / Getty Images