Мода – це не лише панування певної сфери життя чи культури, для багатьох – це спосіб життя. І не дивно, адже в епоху інфлюенсерів у соціальних мережах, які диктують, що ти одягнеш завтра, бути в тренді – неабияк важливо кожній дівчині.

Кожна професійна сфера володіє притаманною їй термінологією, яку людям, далеким від індустрії, важко зрозуміти. Якщо ви неодноразово зустрічалися з такими словами, як амбасадор, еклектика, кампейн, але не знали, що вони означають – то наш матеріал саме для вас.

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Ми зібрали в алфавітному порядку усі fashion-терміни, якими користуються відомі дизайнери, стилісти, зірки та моделі, для того, щоб модним лексиконом уміли також без проблем володіти і ви.

Fashion-словник (частина 1)

Апсайклінг – використання старого одягу для створення нового. Український бренд KSENIA SCHNAIDER намагається працювати з технікою повторного використання речей для створення нових моделей.



Перероблена олімпійка дизайнерки Ксенії Шнайдер

Амбасадор – людина, яка представляє бренд у позитивному світлі, тим самим покращуючи впізнаність бренду, його рекламу та ріст продажів.



Ірина Шейк є амбасадоркою бренду Intimissimi

Аутлет – магазин або торговий центр, який пропонує одяг, взуття, аксесуари з минулих колекцій відомих брендів з великими знижками (від 30 до 90 %).



Аутлет – великі знижки на одяг

Аутфіт – повний ансамбль одягу, який включає в себе аксесуари, одяг і прикраси, тим самим, допомагаючи створити неперевершений образ.



Аутфіт на зиму

Байєр – експерт, який орієнтується в новинках і тенденціях сучасної моди, наділений вмінням обирати ті речі, які будуть найкраще продаватися. Байєр формує модні колекції для магазинів. Посада байєра є у кожному магазині одягу чи взуття.



Байєр – запорука успішного продажу бренду

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Вінтаж – одяг, взуття чи аксесуари, які було випущено у середині XX століття. У контексті моди вінтажний одяг отримав актуальність на початку XXI століття.



Вінтажне взуття Chanel

Велосипедки – джинсові чи спортивні шорти, які повернулися у моду в 2018 році, і не покинуть полички зірок ще протягом року. Велосипедки вважаються найулюбленішим одягом Кім Кардашян.



Кім Кардашян у велосипедках

Від кутюр або Висока мода (Haute Couture) – швацьке мистецтво високої якості. Одяг "від кутюр" – це унікальна модель, що виготовляють у знаменитих будинках моди, яка виробляється на замовлення клієнта.



Весільна сукня Haute Couture від Elie Saab

Туфлі Д’орсе – вид човників, у яких носочок і п’ятка закрита, а стопа відкрита, що робить взуття невимовно витонченим.



Лодочки Д'орсе від ZARA

Дифузна лінія або друга лінія – це категорія одягу певного бренду, яка не є підробкою, а просто дешевша у ціні. Одяг другої лінії вимагає значно менших витрат часу і коштів, завдяки чому ціна таких виробів є значно нижчою, ніж у випадку з першою лінією одягу. Найпопулярнішими другими лінійками модних брендів стали Armani Jeans, Moschino, Calvin Clein.



Нішевий сегмент одягу за доступною ціною

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ДНК бренду – характерні особливості бренду – силуети, принти, ідеї, якими славиться бренд. ДНК робить бренд упізнаваним та змінюється дизайнером щосезону.



Змійка, бджілка, букви G та червоно-зелена стрічка – ДНК бренду Gucci

Еклектика – поєдання в одному принті одягу, органічно несумісні елементи, які запозичуються з різноманітних концепцій.



Еклектичний одяг

Інфлюенсер – це людина, яка веде активний спосіб життя у соціальних мережах (блогер), а також має велику кількість підписників і підтримує з ними постійний контакт.



Кайлі Дженнер – найбагатша модель-інфлюенсер

Капсульна колекція – лінійка одягу або аксесуарів, обмежена 10-15 предметами. Всі предмети виконані в одному стилі і поєднуються один з одним.



Капсульна колекція Louis Vuitton спільно з Грейс Коддінгтон

Кампейн – рекламна зйомка нової колекції бренду.



Кампейн Red Valentino

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Кейп – верхній одяг, накидка без рукавів, що має спеціальні прорізи для рук.



Приклад ідеального кейпу

Кутюр’є – модельєр найвищого рівня, який створює одяг і аксесуари для найбагатших людей – вони замовляють ексклюзивні речі на замовлення.



Карл Лагерфельд – відомий кутюр'є та модельєр

Кафф – прикраса для вуха, яка дозволяє сережці не тільки прикрашати мочку вуха, а й усі його частини. Також кафф не завжди вимагає проколу вуха, а може прикріплюватися на середину вушної раковини.



Приклад сережки кафф у вусі

Колаборація – співпраця певного бренду з дизайнерами чи знаменитостями для створення капсульної колекції.



Колаборація джинсів Vetements і Levis

Круїзна колекція – міжсезонна колекція одягу, яка демонструється на подіумі або ж на круїзному лайнері. До колекції входить одяг, взуття і аксесуари на теплу пору року.



Круїзна колекція Chanel 2019

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Кюлоти – це широкі укорочені штани з високою посадкою на талії. Такий вид штанів не виходить з моди уже декілька сезонів поспіль.



Олівія Палермо у штанах кюлотах

Кіттен-хілс – вид італійського взуття на невеличкому каблучку до 5 сантиметрів.



Приклад взуття кіттен-хілс

Концепт стор – багатофункціональний магазин, у якому представлений одяг, взуття, аксесуари та парфумерія в одному світлі та передають одну цілісну ідею.



Концепт-стор SO DODO Наді Дорофєєвої

Колорблокінг – це комбінування яскравих різних кольорів в одному комплекті (трьох і більше). Це дуже гарний, яскравий, але в той же час небезпечний тренд, який стрімко увійшов в моду.



Леоні Ганне використала у своєму аутфіті техніку колорблокінгу