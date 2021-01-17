Жінки люблять обирати одяг опираючись не на практичні потреби, а на емоції. Як результат – полиці у шафах "забиті" непотрібними речами, які одягаємо вкрай рідко. Для того, щоб спростити собі життя, у гардеробі має бути не лише базовий одяг, але й мастхев сучасного гардеробу.

Якщо ви любите бути в тренді, то повинні знати про стильні елементи вашого гардеробу, які будуть відповідати вашому способу життя, підходити за фасоном та поєднуватися з іншим одягом та аксесуарами, йдеться на інстаграм-сторінці "Стильно і доступно".

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Не зважаючи на швидкоплинність тенденцій, у fashion-просторі існують речі, які завжди залишаються модними. Ці елементи гардеробу є у всіх людей, які стежать за модою, адже з ними можна комбінувати безліч образів для святкових подій, чи буденних виходів.

Мастхеви сучасного гардеробу

Штанні костюми

Штанний костюм в гардеробі – це ідеальний вибір на будь-яку подію у вашому житті. Одягайте костюми в офіс, на зустріч зі знайомими, чи на прогулянку з кросівками.

Мідіспідниця

Спідниці міді є незамінними в холодний сезон. Якщо хочете трошки урізноманітнити свій образ, звертайте увагу на спідниці зі шкіри.

Водолазка

Монохромна водолазка – необхідна річ у гардеробі кожної леді. Ця річ є базовою, ніколи не виходить з моди, адже її можна вписати у будь-який образ.

Прямі штани

Прямі штани – це максимально універсальна модель. З ними можна створити величезну кількість образів.

Пальто

Структуроване, хороше пальто, яке правильно підібране по фігурі, завжди допоможе образам виглядати дорого. Завдяки пальту ваш look буде зібраним та презентабельним.

Тренч

Тренч став справжнім мастхевом. Якщо хочете урізноманітними свої образи, зверніть увагу на моделі зі шкіри.