Збираємо базовий гардероб: що має бути в шафі у кожної модниці

Базовий жіночий гардероб – це конструктор, за допомогою якого, поєднавши окремі елементи вбрання, можна створити цілісний аутфіт. Всього лише одна окрема річ можете бути основою десятків образів.

На речах базового гардероба будуються безпрограшні образи. Жоден гардероб не можна назвати цілісним, якщо у ньому немає базових речей. Тому перед тим, як наповнювати свої полиці трендовим вбранням, почніть формувати свій базовий гардероб.

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Сюди входять універсальні речі, які йдуть всім без винятку та доречні в будь-якій ситуації. Запам’ятайте, що базовий гардероб – це не список речей, а система, яка за основу бере ваш персональний стиль.

Для кожної дівчини ця система буде своя, і список предметів в базовому гардеробі різних дівчат також буде різним. До прикладу, хтось не уявляє своє життя без джинсів, а хтось терпіти не може підбори, тому обирайте лише те, що точно будете носити.

Джинси

Кожна дівчина має мати у своєму гардеробі ідеальну пару джинсів, які добре сидять по фігурі. Попри те, що у вас можуть бути останні моделі трендових виробів, все ж таки варто зупинитися на класичних голубих джинсах. Вони поєднуються зі всім – від спортивного до класичного одягу.

Біла футболка

Кожна модниця повинна мати хоча б одну дорогу та якісну білу футболку. На дешеві вироби звертати увагу не варто, адже вони швидко втратять вигляд.

Базова біла футболка повинна бути прямого крою. Базові футболки повинні сидіти по фігурі, але вільно, не обтягуючи на 100%. Шви повинні бути рівними, а нитки в жодному випадку не повинні стирчати.

Пальто

Пальто – чудова інвестиція для демісезонного періоду. Пальто має чудовий вигляд не лише в парі з чобітьми на високих підборах, але й у поєднанні спортивного костюма та кросівок. Пальто довжини міді бежевого чи чорного кольору ніколи не вийде з моди, тож воно надовго затримається у вашому гардеробі.

Спідниця-олівець

Спідниця-олівець чомусь недооціненна жінками, втім саме ця модель чудово підкреслює талію та сідниці. Особливо актуальні зараз спідниці з екошкіри та твіду. Одягати їх можна з блузами, водолазками, жакетами та футболками.

Білі кросівки

Білі кросівки – один з елементів базового гардероба. Навіть попри те, що білий колір не завжди є практичним, втім саме такою кольору кросівки можна назвати вічною класикою. Білі кросівки можна носити з сукнями, джинсами, штанами, шортами та всім чим вам завгодно.

Жакет

Лаконічний крій, простий дизайн, чорний або бежевий колір та ідеальна посадка – ось головні умови для базового жакета. Придбавши жакет зі всіх перелічених критеріїв, ви отримаєте чималі дивіденди – від бездоганного зовнішнього вигляду до внутрішнього комфорту та впевненості у будь-якій ситуації.

Чорні штани

Класичні чорні штани – чудова альтернатива джинсам. Стильна пара прямого крою ідеально підійде для носіння в будь-яку пору року. Навесні в парі з чорними штанами безпрограшним комбо буде поєднання водолазки та жакета, влітку одягайте з білою базовою футболкою, а в холодну пору року із в’язаними светрами.

Біла сорочка

Біла сорочка вже давно відійшла від поєднання лише зі спідницею та штанами, тож тепер асоціюється не тільки з першим дзвоником чи офісною уніформою. Біла сорочка чудово поєднується з джинсами, її також одягають зверху під футболки в розстібнутому варіанті.

Сорочку стилісти навіть радять поєднувати з білими кросівками, створивши таким чином кежуальний образ.

Маленька чорна сукня

Повноцінний гардероб дуже складно уявити без маленького чорного плаття. Сукня, яку запровадила легендарна Коко Шанель займає одне з найпочесніших місць в індустрії моди. Модель простого крою і стриманого відтінку настільки ефектно підкреслює жіночу красу в будь-якій обстановці, що альтернативу їй придумати неможливо.

Водолазка

Водолазка – це елемент гардеробу, який ще називають гольфом. Монохромна водолазка – необхідна річ у гардеробі кожної леді. Ця річ є базовою, ніколи не виходить з моди, адже її можна вписати у будь-який образ.

Джемпер

Джемпер – обов’язкова складова базового жіночого гардероба. Стилісти радять для зручності мати у своєму гардеробі декілька джемперів базових кольорів. До прикладу, бежевий джемпер є прекрасною основою до тренчів, пальт та жакетів.

Туфлі

Туфлі на підборах – важливий елемент в гардеробі дівчини. Для зручності обирайте моделі нейтральних відтінків, які легко поєднувати з різними образами. Придбайте одну або дві пари у чорному та бежевому кольорі без візерунків та декорацій.

Тренч

Тренчкот – ідеальний варіант для прохолодної весни чи осені. Серед класичних моделей – тренч бежевого кольору, втім стилісти радять звертати увагу також на чорний тренчкот, який також послужить вам відмінною базою для будь-яких образів.