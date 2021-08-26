Супермодель Розі Гантінгтон відома всім своєю пристрастю до моди. У своєму інстаграмі знаменитість показала, з чим можна носити трикотажну сукню восени.

Партнерський матеріал Найреалістичніший настінний електрокамін з кристалами Ignite XL від ірландської компанії Dimplex

Fashion-видання люблять називати Розі "королевою трикотажу", оскільки у її гардеробі є безліч елементів гардероба різних відтінків. За допомогою трикотажу британка складає денні та вечірні образи.

Вона вміло міксує джемпер з білими штанами, костюм з кардиганом, у білих сукнях відправляється на денні прогулянки, а чорне трикотажне плаття допомагає їй сяяти на вечірках.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Нове стильне поєднання, яке можна повторити зовсім скоро – Розі продемонструвала на собі. Вона одягнула білу трикотажну сукню довжини максі з відкритою спиною від бренду BAZILIKA. Ціна такої сукні досить доступна, виріб на сайті коштує 5 тисяч гривень.

Зверху супермодель одягнула світло-сірий жакет, в якому підтягнула рукави. Волосся Розі розпустила, а на обличчі зробила ефектний макіяж. Вона намалювала очі темними тінями, а губи – насиченою вишневою помадою.

Особливої родзинки аутфіту надали прикраси. Знаменитість одягнула діамантові сережки від бренду Jessica McCormack, що коштують понад 1 мільйон гривень.



Красивий образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму супермоделі



Красивий образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму супермоделі