Бандани – тренд осені: найкращі образи показує Белла Хадід та Ріанна

Літні бандани зухвало перейшли в осінній сезон. Якщо влітку ми обирали яскраві кольори, що довершували наші образи, то восени варто зробити ставку на класичні відтінки, якими можна довершувати шкірянки, тренчі та джинсові куртки.

Соціальні мережі сприяли поширенню моди на хустки. Інфлюенсерки почали демонструвати на собі цей головний убір у всій красі, витіснивши бейсболки. Цього сезону до нас повертається мода 2000-х, тож модниці починають поєднувати шовкові хустки з культовими предметами тієї епохи.

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Супермодель Белла Хадід обожнює вінтажні речі, тож взялася приміряти шкіряну куртку з банданою. Під низом у неї був коричневий жакет, тому це ще один цікавий варіант поєднання головного убору. Модель Адут Акеч також обирає бандану поєднуючи її з рожевою майкою.



Белла Хадід у бандані / Фото з Vogue



Адут Акеч у бандані / Фото з Vogue

Нові колекції одягу та взуття, модні віяння у вбранні та аксесуарах – стежити за новинками фешн-індустрії зручно, відпочиваючи біля електрокаміна Dimplex. Обирайте свій електрокамін, щоб бути в тренді.

Манекенниця Кендалл Дженнер також є великою прихильницею бандан. Модель любить всі відтінки зеленого, тож відправилася нещодавно на відпочинок у салатовому виробі. Поєднала головний убір вона із зеленим намистом з бісеру, довгою салатовою спідницею та сумкою ручної роботи Gr8Dane.



Кендалл Дженнер у бандані / Фото з Vogue

Ріанна любить ексцентричне вбрання, тому майки та штанів у зебровий принт вона підібрала темно-фіолетову бандану з білими візерунками. Останнім часом вона носила моделі Raf Simons, Prada, Louis Vuitton і Versace з рідкісними вінтажними знахідками й культовими сумками.



Ріанна у бандані / Фото з Vogue

В осінньо-зимових колекціях 2021/2022, шовкові бандани – помітний тренд. Ірина Шейк, Джіджі та Белла Хадід дефілювали на показі Versace у чорних хустках прикрашених золотими шпильками, а Марія Грація К’юрі представила моделі з кітчевими монограмами, пов’язані на голові чи шиї моделей.



Джіджі Хадід у бандані / Фото з Vogue



Сара Лісандер у бандані / Фото з Vogue