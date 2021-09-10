Соціальні мережі сприяли поширенню моди на хустки. Інфлюенсерки почали демонструвати на собі цей головний убір у всій красі, витіснивши бейсболки. Цього сезону до нас повертається мода 2000-х, тож модниці починають поєднувати шовкові хустки з культовими предметами тієї епохи.

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Супермодель Белла Хадід обожнює вінтажні речі, тож взялася приміряти шкіряну куртку з банданою. Під низом у неї був коричневий жакет, тому це ще один цікавий варіант поєднання головного убору. Модель Адут Акеч також обирає бандану поєднуючи її з рожевою майкою.



Белла Хадід у бандані / Фото з Vogue



Адут Акеч у бандані / Фото з Vogue

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Манекенниця Кендалл Дженнер також є великою прихильницею бандан. Модель любить всі відтінки зеленого, тож відправилася нещодавно на відпочинок у салатовому виробі. Поєднала головний убір вона із зеленим намистом з бісеру, довгою салатовою спідницею та сумкою ручної роботи Gr8Dane.



Кендалл Дженнер у бандані / Фото з Vogue

Ріанна любить ексцентричне вбрання, тому майки та штанів у зебровий принт вона підібрала темно-фіолетову бандану з білими візерунками. Останнім часом вона носила моделі Raf Simons, Prada, Louis Vuitton і Versace з рідкісними вінтажними знахідками й культовими сумками.



Ріанна у бандані / Фото з Vogue

В осінньо-зимових колекціях 2021/2022, шовкові бандани – помітний тренд. Ірина Шейк, Джіджі та Белла Хадід дефілювали на показі Versace у чорних хустках прикрашених золотими шпильками, а Марія Грація К’юрі представила моделі з кітчевими монограмами, пов’язані на голові чи шиї моделей.



Джіджі Хадід у бандані / Фото з Vogue



Сара Лісандер у бандані / Фото з Vogue