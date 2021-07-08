Balenciaga вперше за 53 роки представили Haute couture осінь – зима 2021/22: фото

Грузинський модельєр та креативний директор бренду Balenciaga Демна Гвасалія представив кутюрну колекцію вперше за 53 роки. Спеціально для такої важливої події він відреставрував будівлю, у якій в свій час творив засновник бренду Крістобаль Баленсіага.

У 1968 році Крістобаль Баленсіага відмовився робити прет-а-порте, і лише через пів століття Демна Гвасалія відновив кутюрну колекцію Модного будинку.

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За задумом креативного директора, інтер’єр на показі мав виглядати так, як у тому році, коли кутюр’є зачинив двері майстерні та розпустив всіх працівників.

Команда креативного директора зробила все для того, щоб зробити колекцію особливою. Вони переосмислили легендарну сукню бренду, створили строгі, лаконічні та елегантні образи, які заворожили кожного гостя.

У своєму нещодавньому інтерв’ю Демна зізнався, що вирішив зробити кутюр зрозумілим та доступним для молодої аудиторії. Половина образів створені спеціально для хлопців. Креативний директор одягнув їх у приталені пальта, довгі махрові халати та костюми з акцентною лінією плечей.

Засновник бренду любив створювати нові форми: плаття-бульбашки, плаття-мішки, плаття-кокони та об’ємні накидки. Відсилаючись до архівів Модного будинку Гвасалія зумів представити силуети, які не втратили своєї актуальності через 50 років.

Знамените плаття в горох зі спідницею-міхуром трансформувалося в шовковий костюм, а об’ємні накидки дизайнер радить носити в парі з водолазками та сорочками.

Окрім цього, Демна, спираючись на гротеск і постмодернізм Крістобаля, показав на подіумі спортивні комплекти і футболки, парки і пуховики, пальто-халати і джемпери, джинси і куртки з деніму.

Деякі образи доповнювали величезні капелюхи, які виглядають ніби перевернуті тарілки.

За стандартами показів середини XX століття, шоу проходило в цілковитій тиші. На важливу подію завітала головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур, дизайнер Каньє Веста, акторка Сальма Гаєк та багато інших. Усі гості тримали в руках по одній гвоздиці – символі Іспанії, що була батьківщиною Крістобаля Баленсіаги.

Кутюрна колекція завершилася показом весільного плаття-футболки зі шлейфом – реплікою знаменитої сукні Модного будинку. Демна Гвасалія не додавав від себе жодних штрихів, залишивши у такому вигляді, якому її створив сам засновник.

Показ для бренду став настільки надзвичайною подією, що всі фото з інстаграм-сторінки, за якою слідкують 11 мільйонів користувачів зникли, натомість підписники можуть побачити лише світлини з кутюрного показу.



Кутюрна колекція Balenciaga осінь – зима 2021/22 / Vogue



Кутюрна колекція Balenciaga осінь – зима 2021/22 / Vogue



Кутюрна колекція Balenciaga осінь – зима 2021/22 / Vogue



Кутюрна колекція Balenciaga осінь – зима 2021/22 / Vogue



Кутюрна колекція Balenciaga осінь – зима 2021/22 / Vogue



Кутюрна колекція Balenciaga осінь – зима 2021/22 / Vogue



Кутюрна колекція Balenciaga осінь – зима 2021/22 / Vogue



Кутюрна колекція Balenciaga осінь – зима 2021/22 / Vogue



Кутюрна колекція Balenciaga осінь – зима 2021/22 / Vogue