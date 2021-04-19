Balenciaga представили колекцію pre-fall на тлі пам'яток архітектури зі всього світу: фото

Лише нещодавно точилися розмови про колаборацію двох модних гігантів – брендів Balenciaga та Gucci. Втім за декілька днів Balenciaga представили нову колекцію pre-fall без логотипа італійського модного будинку.

Увесь світ сумує за безтурботним життям та подорожами. Пандемія коронавірусу не зупинила їх, але добряче змінила. Подорожувати хочуть всі, але вагаються, чи це справді безпечно та зручно саме зараз.

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Для тих, хто з нетерпінням чекає на відновлення нашого "попереднього життя" бренд Balenciaga представив лукбук осінньої колекції, знятий фотографом Патриком Вельде. Модний будинок презентував кадри з моделями в надії на те, що зовсім скоро ми знову відправимося у Париж, Нью-Йорк, Лондон, Мілан, Рим та багато інших улюблених місць.

Креативний директор бренду Демна Гвасалія завдяки фахівцям фотошопу перемістив моделей на тло Пізанської вежі, Бранденбурзьких воріт, Ейфелевої вежі, Біг-Бену та пальм у сонячному Маямі.

Перед показом колекції pre-fall модний будинок представив ролик з кадрами життя до пандемії – з дельфінами, медузами, черепашками, обіймами, гучними святкуваннями днів народжень та масовими зібраннями. У кінці відеоролика в небо запустились сотні паперових ліхтариків з посланням "Все буде добре".

Представлений відеоролик Balenciaga: відео

Замість показу у відеоформаті, дизайнер представив лукбук, головна концепція якого побудована на образах, які таки не здійснилися. У колекції представлені флісові куртки, шкіряні бомбери, жакети, спортивні костюми в дусі 1990-х років, джинсові тренчі та об’ємні сумки.

Бренд вчергове підтримує ЛГБТ-спільноту, випускаючи футболки та худі з написом "Gay".

Лукбук бренду Balenciaga



Колекція присвячена подорожам, які не здійснилися / Vogue



Колекція присвячена подорожам, які не здійснилися / Vogue



Колекція присвячена подорожам, які не здійснилися / Vogue



Колекція присвячена подорожам, які не здійснилися / Vogue



Колекція присвячена подорожам, які не здійснилися / Vogue



Колекція присвячена подорожам, які не здійснилися / Vogue



Колекція присвячена подорожам, які не здійснилися / Vogue



Колекція присвячена подорожам, які не здійснилися / Vogue



Колекція присвячена подорожам, які не здійснилися / Vogue



Колекція присвячена подорожам, які не здійснилися / Vogue