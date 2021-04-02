Люксові бренди Balenciaga і Alexander McQueen відмовилися від натурального хутра

Іспанський бренд Balenciaga та британський бренд Alexander McQueen оголосили, що офіційно відмовляються від використання натурального хутра у своїх колекціях. Модні будинки під керівництвом конгломерату Kering повідомили, що замість хутра тваринного походження вони перейдуть на більш етичні аналоги цього матеріалу.

Про відмову від натурального хутра повідомила громадська організація Humane Society International, яка вже понад 10 років провадить кампанію #FurFreeBritain. Їхня головна мета – добитися, щоб якомога більша кількість британських брендів відмовилося від роботи з натуральним хутром.

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Відмова від використання та продажу натурального хутра – часта практика в модній індустрії. Продаж хутра хочуть повністю заборонити у Великобританії та Нью-Йорку.

Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія не працював з натуральним хутром з найперших днів свого перебування на цій посаді, але тепер підтвердив свою позицію офіційно. Виробів з натуральним хутром Balenciaga не представляли з 2015 року.

У компанії Kering залишилися тільки два бренди, які продовжують використовувати натуральне хутро – Saint Laurent і Brioni. Раніше від натурального хутра відмовилися бренди Gucci, Prada, Versace, Burberry, Chanel Miu Miu, Diane von Furstenberg, які також належать французькій корпорації Kering.

Одними з перших ініціативу відмовитися від натурального хутра підтримав бренд Bottega Veneta, який вже понад 20 років використовує штучне хутро.

До прикладу, Модний будинок Vivienne Westwood ще у 2006 році заявив, що повністю відмовляється використовувати натуральне хутро. Прихильниками екохутра стали Ralph Lauren, Armani, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Stella McCartney. Зірки стрітстайлу також є прихильниками екологічного тренду.