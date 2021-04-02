Люксові бренди Balenciaga і Alexander McQueen відмовилися від натурального хутра
Іспанський бренд Balenciaga та британський бренд Alexander McQueen оголосили, що офіційно відмовляються від використання натурального хутра у своїх колекціях. Модні будинки під керівництвом конгломерату Kering повідомили, що замість хутра тваринного походження вони перейдуть на більш етичні аналоги цього матеріалу.
Джерело:Humane Society International
Про відмову від натурального хутра повідомила громадська організація Humane Society International, яка вже понад 10 років провадить кампанію #FurFreeBritain. Їхня головна мета – добитися, щоб якомога більша кількість британських брендів відмовилося від роботи з натуральним хутром.
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Відмова від використання та продажу натурального хутра – часта практика в модній індустрії. Продаж хутра хочуть повністю заборонити у Великобританії та Нью-Йорку.
Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія не працював з натуральним хутром з найперших днів свого перебування на цій посаді, але тепер підтвердив свою позицію офіційно. Виробів з натуральним хутром Balenciaga не представляли з 2015 року.
У компанії Kering залишилися тільки два бренди, які продовжують використовувати натуральне хутро – Saint Laurent і Brioni. Раніше від натурального хутра відмовилися бренди Gucci, Prada, Versace, Burberry, Chanel Miu Miu, Diane von Furstenberg, які також належать французькій корпорації Kering.
Одними з перших ініціативу відмовитися від натурального хутра підтримав бренд Bottega Veneta, який вже понад 20 років використовує штучне хутро.
До прикладу, Модний будинок Vivienne Westwood ще у 2006 році заявив, що повністю відмовляється використовувати натуральне хутро. Прихильниками екохутра стали Ralph Lauren, Armani, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Stella McCartney. Зірки стрітстайлу також є прихильниками екологічного тренду.
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