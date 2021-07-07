Cяюче вбрання: Armani Privé представили кутюрну колекцію осінь – зима 2021/22

Італійський 86-річний дизайнер Джорджо Армані представив кутюрну колекцію з назвою "Shine". Така назва не є випадковою. Модельєр назвав колекцію "сяючою", оскільки для пошиття костюмів та суконь використовувалася шовкова блискуча горгонза.

Колекція представлена в ніжних кольорах веселки. Шовкові спідниці, штани, костюми та сукні вдало поєдналися з 15 образами, які Джорджо Армані представив з попередньої колекції, яку проводив у міланському ательє. За словами модельєра, він хотів, щоб глядачі нарешті побачили речі наживо і в русі, а не на дисплеях.

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Кутюрне вбрання представники моди вже готові бачити на червоних доріжках. Оксамитові жакети, легкі пальта на кшталт кімоно, накидка з перлової сітки і багатоярусні сукні, фактура яких нагадувала целофан – ідеальний варіант для світських подій.

Блискучу шовкову органзу Джорджо Армані використав для створення штанів і суконь, додавши свій фірмовий і незамінний акцент – шари прозорої тканини. Ця техніка дозволила створити невидимий блискучий ореол, який чудово спрацював разом з мерехтливими квітковими вишивками і напівпрозорими блискітками.

Повітряні текстури та пастельні райдужні відтінки дизайнер об’єднав у багатоярусних сукнях. Прикрашений пір'ям шовковий плащ з органзи і бузковий жакет з вишивкою по краях – із найяскравіших прикладів.



Armani Privé Coutere осінь – зима 2021/22 / Vogue



Armani Privé Coutere осінь – зима 2021/22 / Vogue



Armani Privé Coutere осінь – зима 2021/22 / Vogue



Armani Privé Coutere осінь – зима 2021/22 / Vogue



Armani Privé Coutere осінь – зима 2021/22 / Vogue



Armani Privé Coutere осінь – зима 2021/22 / Vogue



Armani Privé Coutere осінь – зима 2021/22 / Vogue



Armani Privé Coutere осінь – зима 2021/22 / Vogue



Armani Privé Coutere осінь – зима 2021/22 / Vogue



Armani Privé Coutere осінь – зима 2021/22 / Vogue