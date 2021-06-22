На сцену знаменитість вийшла у чорному топі та штанах з веганської шкіри моделі KILLA від українського бренду CULTNAKED. Штани завдяки високій талії і правильно підібраній довжині моделюють фігуру і створюють ефект довгих ніг.

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Образ артистки довершували фіолетові сатинові рукавиці, улюблена зачіска мальвіна та стильні два пасма з мінімалістичними косичками по боках. Візажисти зробили на обличчі Аріани насичений макіяж, нафарбувавши очі темно-коричневими тінями, а губи помадою мідного кольору.

У цьому вбранні Аріана Гранде не лише вийшла на сцену, але й записала кліп на пісню Pov. Знаменитість вирішила зробити кліп у вигляді перформансу, виконавши композицію наживо.

Засновниця Мері Фуртас на своїй особистій сторінці в інстаграмі одразу залишила щемливий допис подяки. Дизайнерка подякувала знаменитостям за довіру до її бренду та любов до її одягу.

"Недавно прочитала у західній пресі фразу "celebrity favorite brand CULTNAKED". Це таке фантастичне відчуття! Не скажу, що я не можу повірити – можу, адже я вклала пів життя, щоб зараз це виглядало як overnight успіх. Я щиро люблю те, чим я займаюсь. Ми відправляли десятки посилок за останні гроші, щоб одного дня це сталось. З Мімі (стилістка Аріани) я спілкуюсь вже два роки, і сьогодні вона мені написала "це моє улюблене – працювати з такими брендами, як твій", – написала Мері Фуртас.

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