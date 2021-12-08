Аріана Гранде видалила фото з інстаграму через звинувачення в азіанфішингу: як виглядав образ

28-річна американська співачка Аріана Гранде любить стильний одяг. Дівчина слідкує за модою та демонструє ефектні образи, втім один із них дуже не сподобався користувачам.

Про фірмовий макіяж знають всі 280 мільйонів прихильників Аріани, які стежать за нею в інстаграмі, однак після публікації чергових світлин щось пішло не так.

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Очі – головний акцент в мейкапі виконавиці. Знаменитість завжди з’являється перед камерами з широкими чорними стрілками, які малює олівцем, лайнером і гелевою підводкою. Співачка підкреслює пухкі губи помадами з нюдової гами та довершує аутфіт високим кінським хвостом.

Напередодні зірка опублікувала кілька надзвичайно красивих кадрів у стильному образі, який можна легко повторити. Втім замість того, щоб засипати виконавицю приємними коментарями, на неї звалився шквал критики та звинувачення в тому, що Аріана намагається бути схожою на представників азіатської раси.

Співачка видалила фото з інстаграму, втім світлини все ж таки поширилися мережею.

Образ Аріани Гранде

Американська виконавиця одягнула на оголене тіло маскулінний жакет сіро-коричневого кольору. На низ зірка одягнула чорні колготки та взула супертрендові туфлі від Versace MEDUSA AEVITAS з високими підборами та подвійною платформою за 28 тисяч гривень.

Ніжний образ дівчина доповнила білою хустинкою на шиї, мінімалістичними сережками та кількома перснями. Аутфіт співачки довершив хвіст з білим бантом, а також насичений макіяж, що складався з малинового блиску та чорних стрілок.



Образ Аріани Гранде / Фото з твіттера



Образ Аріани Гранде / Фото з твіттера