Про фірмовий макіяж знають всі 280 мільйонів прихильників Аріани, які стежать за нею в інстаграмі, однак після публікації чергових світлин щось пішло не так.

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Очі – головний акцент в мейкапі виконавиці. Знаменитість завжди з’являється перед камерами з широкими чорними стрілками, які малює олівцем, лайнером і гелевою підводкою. Співачка підкреслює пухкі губи помадами з нюдової гами та довершує аутфіт високим кінським хвостом.

Напередодні зірка опублікувала кілька надзвичайно красивих кадрів у стильному образі, який можна легко повторити. Втім замість того, щоб засипати виконавицю приємними коментарями, на неї звалився шквал критики та звинувачення в тому, що Аріана намагається бути схожою на представників азіатської раси.

Співачка видалила фото з інстаграму, втім світлини все ж таки поширилися мережею.

Образ Аріани Гранде

Американська виконавиця одягнула на оголене тіло маскулінний жакет сіро-коричневого кольору. На низ зірка одягнула чорні колготки та взула супертрендові туфлі від Versace MEDUSA AEVITAS з високими підборами та подвійною платформою за 28 тисяч гривень.

Ніжний образ дівчина доповнила білою хустинкою на шиї, мінімалістичними сережками та кількома перснями. Аутфіт співачки довершив хвіст з білим бантом, а також насичений макіяж, що складався з малинового блиску та чорних стрілок.



Образ Аріани Гранде / Фото з твіттера



Образ Аріани Гранде / Фото з твіттера