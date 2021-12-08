Арабська красуня: Тіна Кунакі здійснила ефектний вихід у чорній хустці та платті зі шлейфом

Французька модель Тіна Кунакі та її чоловік Венсан Касель кілька днів тому прилетіли в Саудівську Аравію на відкриття першого в історії кінофестивалю Red Sea International Film Festival. У другий день світської події Тіна вразила усіх бездоганним образом.

Смуглява модель з марокканським корінням ідеально вписується своїми аутфітами зі східними дівчатами. Разом з чоловіком Венсаном Касселем Тіна здійснила черговий світський вихід у місті Джидда.

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Закохане подружжя продумало ідеальний парний look, від якого неможливо відвести погляд. Манекенниця обрала повністю чорний образ, а Венсан – білосніжний.

Образ Тіни Кунакі

Тіна шанує східні традиції, тому відмовилася від сексуальних європейських суконь з численними вирізами та оголеними частинами тіла. Знаменитість обрала закрите чорне плаття на довгий рукав класичного крою зі шлейфом від бренду Mônotє.

Зірка стрітстайлу заплела афрокосички та одягнула чорну хустину. На її обличчі сяяв бездоганний макіяж у золотистих тонах та ювелірні крихітні сережки.

Актор Венсан Кассель позував перед камерою у білосніжній сорочці з розщіпнутими верхніми ґудзиками та білому костюмі. Його образ довершили молочно-кремові кросівки.



Тіна Кунакі зачарувала ніжним образом / Фото з інстаграму моделі



Тіна Кунакі зачарувала ніжним образом / Фото з інстаграму моделі