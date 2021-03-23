Аня Тейлор-Джой знялася у фотосесії для Vanity Fair, від якої неможливо відвести погляд

Головна героїня серіалу "Ферзевий гамбіт" Аня Тейлор-Джой прикрасила квітневу обкладинку глянцю Vanity Fair. 24-річна акторка також знялася у захопливій фотосесії.

Після того, як Аня Тейлор-Джой зіграла головну героїню у драматичному мінісеріалі "Ферзевий гамбіт" до неї прийшла небачена слава. Про білявку з великими "оленячими" очима почали говорити всі, а вже на 78 церемонії вручення премії Золотий глобус вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль у мінісеріалі.

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Своїй першій заслуженій статуетці Аня зобов’язана хіту Netflix режисера Скотта Френка, в якому вона чудово виконала роль геніальної шахістки Бет Хармон.

На квітневій обкладинці глянцю Аня позує у вбранні від бренду Prada. Стилісти підібрали для акторки оранжеву водолазку з дірками та чорний атласний жилет. Знаменитість постала перед камерою з природним макіяжем та розпущеним волоссям.

Візажисти нафарбували повіки світло-коричневими тінями, а губи – нюдовою помадою. Образ для обкладинки глянцю довершували мінімалістичні золоті сережки.

Фотографував популярну акторку Раян Макгінлі, а над її стилем працювала Яшуа Сіммонс. Білявка задля ефектного кадру залізла на розлоге дерево з масивним гіллям у вбранні Gucсi шахового принта.



Аня Тейлор-Джой знялася у фотосесії для Vanity Fair

Дівчина також позувала на качелях у червоній мінісукні та чокері з чорною трояндою від Saint Laurent, у рожевому костюмі від Prada та у білосніжному топі від Chanel.



Аня Тейлор-Джой знялася у фотосесії для Vanity Fair



Аня Тейлор-Джой знялася у фотосесії для Vanity Fair



Аня Тейлор-Джой знялася у фотосесії для Vanity Fair



Аня Тейлор-Джой знялася у фотосесії для Vanity Fair



Аня Тейлор-Джой знялася у фотосесії для Vanity Fair

Фотограф зробив для акторки цікаве фото. Аня Тейлор-Джой лягла на пікап кольору морської хвилі в образі, у якому позувала для обкладинки глянцю.



Аня Тейлор-Джой знялася у фотосесії для Vanity Fair